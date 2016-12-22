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СБУ нашла в доме украинской активистки слиток золота и письмо к Лаврову
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СБУ нашла в доме украинской активистки слиток золота и письмо к Лаврову
Политика, 21:22
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СБУ нашла в доме украинской активистки слиток золота и письмо к Лаврову
Найденные у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной вещи и документы, заключили украинские силовики, свидетельствуют о ее деятельности по дестабилизации обстановки на Украине «по заданию спецслужб России»
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у лидера общественного объединения «Сила добра» и главы Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной и обнаружила в ходе их документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности «по заданию спецслужб России». Об этом пресс-служба ведомства сообщила у себя в Facebook.

В сообщении ведомства указано, что у Бережной нашли «многочисленные документальные материалы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности». Также силовики нашли у нее «письмо к министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций на Украине», говорится в сообщении СБУ. В числе адресатов помимо Лаврова указан также уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. В апреле 2017 года Долгов покинул этот пост и перешел на службу в администрацию президента.

Фото: Служба безпеки України / Facebook

Помимо этого у Бережной нашли килограммовый слиток золота.

Обыски, подчеркнули СБУ, проходили у Бережной в рамках уголовного дела по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 111 (госизмена) УК Украины.

Также обыски прошли и у лидера политической партии «Союз левых сил» Василия Волги. У него сотрудники СБУ изъяли оборудования «для ведения тайных переговоров» и магнитные носители, которые, по их данным, указывают на сотрудничество с Россией.

Фото: Служба безпеки України / Facebook

У других фигурантов уголовного дела (их имена не называются) изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику. На опубликованных спецслужбами по итогам обысков фотографиях помимо письма и слитка золота есть пистолет, разобранное ружье и плакат, на котором написана фраза «Не в силе добро».

Фото: Служба безпеки України / Facebook

Накануне, 6 ноября, Бережная написала у себя в Facebook, что двери ее дома выламывают сотрудники СБУ. По ее словам, «они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в митинге возле памятника полководцу Ватутину в Киеве в честь освобождения украинской столицы от фашистских захватчиков».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сергей Лавров , Украина
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