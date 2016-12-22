«Защитник Москвы» потерял место в конгрессе США

Республиканец Дана Рорабакер, известный своей поддержкой России, проиграл перевыборы в палату представителей. Он представлял Калифорнию в конгрессе с 1989 года

Дана Рорабакер (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер уступил конкуренту из Демократической партии в борьбе за место в палате представителей от 48-го округа штата Калифорния, сообщает The New York Times. Его место займет демократ Харли Руда, получивший 50,2% голосов избирателей округа. Рорабакер представлял Калифорнию в конгрессе с 1989 года.​

На Капитолийском холме Рорабакер пользовался репутацией законодателя, выступающего за улучшение отношений с Россией. Республиканец неоднократно посещал Москву, встречался с российскими парламентариями и, по его собственным словам, знаком с президентом Владимиром Путиным еще с тех времен, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга. Газета The New York Times называла его «одним из главных защитников Москвы в Вашингтоне» и «ведущим оппонентом санкционной политики США в отношении России».

6 ноября граждане США голосовали за новый состав 435-местной палаты представителей, а также 35 сенаторов из 100. С зимы 2016 года республиканцы контролируют большинство кресел в обеих палатах конгресса (51 — в сенате, 236 — в палате представителей). Срок полномочий членов палаты представителей — два года, сенаторов — шесть лет.



Помимо переизбрания законодателей 6 ноября в США также прошли выборы губернаторов в 36 штатах. Сейчас 33 штата США имеют губернатора-республиканца,16 — губернатора-демократа. На последних губернаторских выборах в штате Аляска победил независимый кандидат. Губернаторы в большинстве штатов избираются каждые четыре года. Исключение составляют штаты Нью-Гэмпшир и Вермонт, где губернаторский срок ограничен двумя годами.

