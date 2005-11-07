Полпредом президента в Конституционном суде стал М.Кротов

Полномочным представителем президента России в Конституционном суде РФ назначен Михаил Кротов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы Российского государства.

В.Путин своим указом освободил Михаила Митюкова от должности полномочного представителя президента России в Конституционном суде РФ.

Михаил Кротов родился 14 марта 1963 года в Ленинграде. В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру на кафедре гражданского права. С 1993 года - доцент кафедры гражданского права ЛГУ. С 2000 года - заведующий кафедрой правовой охраны окружающей среды и проректор Санкт-Петербургского государственного университета по правовым и экономическим вопросам. С февраля 2005г. - первый заместитель Генерального директора ОАО "Газпром-Медиа".

М.Кротов - автор более 30 научных работ по гражданскому праву, теории обязательств, морскому праву. Соавтор учебника "Гражданское право", комментариев к Гражданскому кодексу РФ и к Трудовому кодексу РФ. Лауреат премии президента РФ в области образования и почетный работник высшего профессионального образования.