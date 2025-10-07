Ушаков назвал место неформальной встречи Путина с лидерами СНГ
Президент Владимир Путин в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург», — сказал он журналистам.
Дата встречи пока не определена, предметно ее организацией Кремль займется уже в декабре, уточнил он.
Ушаков пояснил, что сейчас основное внимание уделяется двум крупным мероприятиям — визиту Путина в Таджикистан и первому российско-арабскому саммиту, который пройдет 15 декабря.
Встреча лидеров СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. В прошлом году саммит состоялся на площадке горнолыжного комплекса «Игора» в Ленобласти.
Во встрече приняли участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер Армении Никол Пашинян не смог принять участие, так как заразился коронавирусом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, прервал визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, унесшей жизни 38 человек.
