Украинка Навальная получила восемь лет колонии за подготовку теракта

26-летнюю Ирину Навальную приговорили к восьми годам колонии по делу о подготовке теракта в Мариуполе в день проведения референдума о независимости ДНР. Женщина заявила, что оговорила себя под воздействием пыток

Ирина Навальная (слева) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Гражданку Украины Ирину Навальную приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о подготовке теракта в Мариуполе во время проведения референдума о независимости ДНР, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия, Навальная познакомилась с «неустановленным лицом, действующим от имени специальных служб иностранного государства», в городе Запорожье в августе 2022 года и согласилась совершить теракт в Приморской районной администрации в Мариуполе 27 сентября. Этот день был завершающим при проведении референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Неустановленное лицо» назвало координаты тайника с самодельным взрывным устройством и пультом дистанционного управления, которые она извлекла и перевезла сначала в квартиру своей матери, а после — к избирательному участку.

Девушку задержали 27 сентября. Ей были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств).



«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», — говорится в сообщении суда.

Навальной 26 лет, она является ИТ-специалистом, но планировала работать в колл-центре полиции в Мариуполе. После начала военной операции девушка вместе с матерью уехала в Донецк, но вернулась обратно за вещами, когда ее задержали. В ходе судебного заседания она рассказала о пытках после задержания. По ее словам, полицейские требовали признания в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «В итоге я согласилась оговорить себя, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких», — утверждала девушка.

«Коммерсантъ» со ссылкой на видеозапись допроса Навальной писал, что девушка говорила о «проблемах с эмпатией» в ответ на вопрос о возможных жертвах теракта.

Адвокат Иван Бондаренко в беседе с РБК заявил, что считает, что приговор должен был быть оправдательным. «Безусловно, можно было посчитать, что она виновна, потому что призналась в том, что совершила, — сказал он. — Были очевидцы, которые видели, как она кинула [взрывчатку]».

Вместе с тем, по словам Бондаренко, один из очевидцев — замначальника уголовного розыска в Мариуполе — опроверг показания, которые давал на стадии предварительного расследования. «Он нес дежурство в администрации Приморского района, где был референдум. И он опроверг свои показания, данные им на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля, когда его допрашивали. Он пояснил, что не видел Ирину, не вызывал полицию, не оцеплял место происшествия, как он это указывал в протоколе допроса», — рассказал адвокат. Остальные двое очевидцев этого не знали и продолжали ссылаться на Китайгору.

Бондаренко также указывает на то, что между задержанием и возбуждением дела прошел месяц и один день. «Где она была месяц, как бы никто на этот вопрос ответить не может», — уточнил он.

Адвокат назвал это дело «сложным в эмоциональном плане» и пообещал обжаловать приговор суда.