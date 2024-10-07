Politico сообщило о «российском кроте» в парламенте Ирландии

Ирландского парламентария завербовал российский агент во время Brexit, пишут Politico и Times. В 2022 году его выслали из Ирландии еще с тремя сотрудниками посольства России. Законодатель продолжает работу в парламенте

Фото: Kelvin Boyes / Press Eye / Northern Ireland Assembly / Getty Images

Российская разведка завербовала депутата парламента Ирландии в качестве «крота», который действовал в интересах Москвы, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Первой об этом написала The Sunday Times.

По данным изданий, это произошло в 2019 году, а целью стала попытка разжечь напряженность между Ирландией и Великобританией, когда Британия завершала процедуру выхода из Евросоюза. The Times пишет, что с помощью законодателя российская сторона хотела наладить контакты с незаконными военизированными формированиями в Северной Ирландии. При этом необходимых для этого связей у парламентария не было, отмечает издание.

Имя члена парламента не приводится, в материалах его называют прозвищем Кобальт. Он все еще остается депутатом — как пишет Politico, ему не предъявляли обвинений и не арестовали, поскольку он не совершил никакого преступления. Следователи не нашли доказательств, что Кобальт передавал России секретные документы или получал от Москвы деньги. При этом некоторые считают, что он продолжает поддерживать связи с российской стороной.

Вербовкой занимался российский дипломат, которого издания называют шпионом. Он был среди четырех сотрудников российского посольства, о высылке которых Ирландия объявила в марте 2022 года, посчитав их «сотрудниками ГРУ». По данным Times, он использовал «медовую ловушку», то есть поручил женщине-агенту установить романтическую связь с Кобальтом, чтобы в дальнейшем скомпрометировать его.

Когда журналисты спросили премьера Ирландии Саймона Харриса, работает ли в парламенте «российский агент», он сказал, что не может подтвердить информацию, но добавил, что «это не должно быть для нас сюрпризом».

Российские власти ранее отвергали обвинения дипломатов в шпионаже и называли их безосновательными. В ноябре 2022 года МИД запретил въезд в Россию десяткам членов правительства и политическим деятелям Ирландии «в ответ на антироссийский курс».