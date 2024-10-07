 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Politico сообщило о «российском кроте» в парламенте Ирландии

Ирландского парламентария завербовал российский агент во время Brexit, пишут Politico и Times. В 2022 году его выслали из Ирландии еще с тремя сотрудниками посольства России. Законодатель продолжает работу в парламенте
Фото: Kelvin Boyes / Press Eye / Northern Ireland Assembly / Getty Images
Фото: Kelvin Boyes / Press Eye / Northern Ireland Assembly / Getty Images

Российская разведка завербовала депутата парламента Ирландии в качестве «крота», который действовал в интересах Москвы, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Первой об этом написала The Sunday Times.

По данным изданий, это произошло в 2019 году, а целью стала попытка разжечь напряженность между Ирландией и Великобританией, когда Британия завершала процедуру выхода из Евросоюза. The Times пишет, что с помощью законодателя российская сторона хотела наладить контакты с незаконными военизированными формированиями в Северной Ирландии. При этом необходимых для этого связей у парламентария не было, отмечает издание.

Имя члена парламента не приводится, в материалах его называют прозвищем Кобальт. Он все еще остается депутатом — как пишет Politico, ему не предъявляли обвинений и не арестовали, поскольку он не совершил никакого преступления. Следователи не нашли доказательств, что Кобальт передавал России секретные документы или получал от Москвы деньги. При этом некоторые считают, что он продолжает поддерживать связи с российской стороной.

WSJ узнала о поисках США «русских шпионов» по миру для обмена американцев
Политика
Фото:Tunahan Turhan / Reuters

Вербовкой занимался российский дипломат, которого издания называют шпионом. Он был среди четырех сотрудников российского посольства, о высылке которых Ирландия объявила в марте 2022 года, посчитав их «сотрудниками ГРУ». По данным Times, он использовал «медовую ловушку», то есть поручил женщине-агенту установить романтическую связь с Кобальтом, чтобы в дальнейшем скомпрометировать его.

Когда журналисты спросили премьера Ирландии Саймона Харриса, работает ли в парламенте «российский агент», он сказал, что не может подтвердить информацию, но добавил, что «это не должно быть для нас сюрпризом».

Российские власти ранее отвергали обвинения дипломатов в шпионаже и называли их безосновательными. В ноябре 2022 года МИД запретил въезд в Россию десяткам членов правительства и политическим деятелям Ирландии «в ответ на антироссийский курс».

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ирландия парламент российские дипломаты разведка высылка дипломатов шпионаж Brexit Великобритания
Материалы по теме
Вскрытие показало причину смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира
Общество
В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу России
Политика
Суд в Польше вынес приговор украинцу и белорусу по делу о шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Что заставляет «Купер», «Т-банк», t2 соревноваться в простоте: трендыPro, 15:11
Нарышкин заявил об активизации разведспутников США над РоссиейПолитика, 15:10
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по предприятию в ПавлоградеПолитика, 15:09
«Первый канал» перенес премьеру новой программы ПознераПолитика, 15:06
Президент Эстонии призвал сломать «стену ограничений» для УкраиныПолитика, 15:06
Продажи новостроек Москвы в сентябре подскочили на фоне дорогой ипотекиНедвижимость, 15:03
Игристое вино и «цветной» алкоголь росли в 30 раз быстрее рынкаВино, 15:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:01
Участник военной операции на Украине умер после избиения в СимферополеОбщество, 14:58
Кадры с места аварии в Подмосковье, где самосвал протаранил 10 машинОбщество, 14:55
Politico сообщило о «российском кроте» в парламенте ИрландииПолитика, 14:54
600 тыс. «редких» подарков в Telegram раскупили за несколько часовКрипто, 14:51
Как выглядит пожар на нефтебазе в Феодосии. ФотографииОбщество, 14:43
Назван район Москвы, где цены на жилье за квартал выросли вдвоеНедвижимость, 14:42