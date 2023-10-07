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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил о возврате под контроль захваченных ХАМАСом территорий

Армия Израиля вернула под контроль захваченные ХАМАСом территории
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Армия восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, куда в субботу проникли боевики ХАМАС и группировки «Исламский джихад»
Фото: Saeed Qaq / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Saeed Qaq / imago-images.de / Global Look Press

Армия Израиля восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, куда в субботу проникли боевики ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (признана террористической в России), передает Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа.

В список отбитых населенных пунктов вошли Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нирим, Назив Хатара, Нир Оз, застава Нахаль Оз, Хулит, Нир Ам, Нир Ицхак, Беэр-Шева, Сде Йемен, Маген и Урим.

Ранее армия обороны Израиля сообщала, что бои ведутся в 22 точках вдоль границы с сектором Газа.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа. После этого в приграничные районы на юге страны проникли отряды палестинского исламистского движения ХАМАС.

ХАМАС объявил о начале военной операции. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны, а не военной операции». Израиль ответил авиаударами по Газе.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». По его словам, оно ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену». Нетаньяху отметил, что страна проведет длительную и мощную кампанию в ответ на действия ХАМАСа.

На границе с сектором Газа сконцентрированы четыре израильских дивизии и 31 батальон.

Минздрав Израиля сообщил, что 1452 человек были госпитализированы, 18 из них находятся в критическом состоянии, 267 — в тяжелом. По меньшей мере 250 человек погибли. Телеканал Al Jazeera сообщал о 232 погибших палестинцев, еще 1697 получили ранения.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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