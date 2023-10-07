ХАМАС нанес ракетный удар по Тель-Авиву

ХАМАС пригрозил дать жесткий ответ Израилю за удар по зданиям в секторе Газа и начал ракетный обстрел, в Тель-Авиве прогремело не менее 12 взрывов. С начала дня по обе стороны погибли порядка 350 человек, ранены около 2,7 тыс.

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Тель-Авив и окрестности подверглись ракетному удару, в городе включены сирены воздушной тревоги, слышны взрывы, пишет The Times of Israel. Quds пишет, что удары наносят боевики ХАМАС, из сектора Газа выпущены десятки ракет.

Хамас сообщил о запуске 150 ракет. CNN насчитал более дюжины взрывов в Тель-Авиве, уточнив, что пока не ясно, в каких случаях речь шла о работе систем ПВО, а в каких — о прямых попаданиях в городе.

В Тель-Авиве пострадали не менее девяти человек. Ударам подверглись и другие города Израиля. Медслужба сообщило о двух серьезно раненных жителях Ришон-ле-Циона, два пострадавших в Бат-Яме, один в Явне, их госпитализируют.

Палестинская группировка ХАМАС ранее пригрозила нанести удар по Тель-Авиву в связи с ударом израильской авиации по двум высоткам в секторе Газа, где находились офисы группировки.

Число погибших в Израиле выросло до 150, пострадавших — до 1104, среди которых и боевики ХАМАС, проникшие в страну. Тяжело ранены 217 человек, 226 получили травмы умеренной степени тяжести. Палестинские службы сообщают о 198 погибших и 1610 пострадавших.

Бои продолжаются в 22 районах страны. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «длительную и мощную кампанию» против ХАМАС, армия перебросила четыре дополнительные дивизии к границе, где уже находится 31 батальон.

«Мы готовы к наихудшему сценарию, включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — заверил высокопоставленный член ХАМАС Салех аль-Арури. Он подчеркнул готовность «ко всем вариантам, включая войну и эскалацию на всех уровнях».

Израиль поддержали США, страны Евросоюза, Австралия, Украина и другие государства, тогда как Турция и Саудовская Аравия призвали обе стороны к деэскалации, а Иран и Сирия выразили поддержку ХАМАСа. Тегеран поздравил палестинскую группировки с началом боев.