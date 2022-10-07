Путин разрешил командующим войсками награждать от имени президента

Владимир Путин разрешил командующим войсками награждать от своего имени

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Командующие группировками российских войск смогут в особом порядке награждать от имени президента военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине, следует из указа президента России Владимира Путина.

«Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в документе.

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