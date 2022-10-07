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Путин посмертно наградил орденом Мужества зампреда херсонской ВГА

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего херсонского министра Алексея Ковалева
На бывшего украинского депутата от «Слуги народа», а затем — министра сельского хозяйства и зампреда херсонской ВГА Алексея Ковалева напали в августе, он погиб. Путин наградил его за «самоотверженность, мужество и отвагу»
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев (Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Алексея Ковалева — министра сельского хозяйства Херсонской области и заместителя председателя военно-гражданской администрации региона. Он удостоился награды «за самоотверженность, мужество и отвагу».

Ковалев — бывший депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» (его исключили из фракции за контакты с российскими военными). На Украине против него открыли уголовное дело о госизмене, в июле его заочно арестовали.

На Ковалева напали в собственном доме 28 августа, погибли он сам и жившая с ним девушка. По данным Следственного комитета России, чиновник умер от огнестрельного ранения.

До этого, в июне, украинские СМИ сообщали, что машину Ковалева взорвали и он погиб, но российское госагентство «РИА Новости» вскоре опубликовало видео с ним, на котором он, предположительно, находился в больнице. Он заявил, что спецслужбы Украины совершили против него диверсию.

Помимо Ковалева, в новом указе орденом Мужества «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу» награждается депутат, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Такую же награду получил Евгений Соловьев — командир, которому в ноябре 2020 года удалось посадить в Новосибирске самолет Ан-124 компании «Волга-Днепр» со взорвавшимся двигателем.

Орденом Мужества награждаются россияне, проявившие самоотверженность и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей во время стихийных бедствий, при пожарах и в других чрезвычайных обстоятельствах. Иностранный гражданин может удостоиться такого знака отличия, проявив эти качества при спасении российских граждан в чрезвычайной ситуации.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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