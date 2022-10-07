Байден подписал указ о новом механизме конфиденциальности между ЕС и США

Указ делает более строгими гарантии конфиденциальности и гражданских свобод в рамках деятельности США по разведке сигналов. Прошлый механизм суд ЕС признал не соответствующим законодательству союза

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал указ об усилении мер безопасности в отношении деятельности США в области радиотехнической разведки, это было сделано в рамках внедрения нового механизма конфиденциальности данных между Брюсселем и Вашингтоном, о котором стороны договорились в марте, следует из сообщения на сайте Белого дома.

Среди положений указа:

требование, чтобы разведывательная деятельность США «проводилась только для достижения определенных целей национальной безопасности»;

введение требований к обработке собранной разведкой личной информации;

требование обновлений разведкой и Советом по надзору за неприкосновенностью частной жизни и гражданскими свободами своей политики и процедур в соответствии с указом;

внедрение механизма, по которому лица смогут подавать жалобы в связи с неправомерным использованием их личной информации. Для этого в том числе по поручению генпрокурора страны создадут суд по пересмотру защиты данных.

В 2020 году суд Евросоюза признал, что предыдущая система конфиденциальности данных ЕС США, которая называлась Privacy Shield, не удовлетворяла требованиям законодательства ЕС. Проблема заключалась во внутреннем законодательстве США, которое не полностью гарантировало неприкосновенность личных данных людей, в том числе иностранцев.

Стороны договорились создать новую систему, чтобы обеспечить гарантии конфиденциальности и гражданских свобод, создать новый механизм возмещения ущерба в случае их нарушения и усилить надзор за разведкой сигналов.

Новый механизм получил название «Трансатлантическая система защиты данных». Ее создание, как считают в США, позволит поддерживать конкурентоспособность цифровой экономики и заложит основу для продолжения экономического сотрудничества Брюсселя и Вашингтона. В Белом доме отметили, что между сторонами проходит наибольший поток данных, чем где-либо еще в мире, и он обеспечивает экономические отношения на сумму $7,1 трлн.