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СПЧ ООН поддержал назначение спецдокладчика по правам человека в России

В СПЧ ООН поддержали назначение спецдокладчика по правам человека в России
Совет ООН по правам человека принял проект резолюции о ситуации в России — там речь идет, в частности, о назначении специального докладчика по вопросу прав человека в стране
Фото: Valentin Flauraud / EPA / ТАСС
Фото: Valentin Flauraud / EPA / ТАСС

Совет ООН по правам человека на 51-й сессии в Женеве принял проект резолюции о ситуации с правами человека в России. Об этом сообщается в Twitter совета.

«Совет по правам человека принял проект резолюции A/HRC/51/L.13 о положении в области прав человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

За него проголосовали 17 стран, в том числе государства ЕС, Великобритания, США и Украина, против — шесть стран (Боливия, Китай, Куба, Эритрея, Казахстан и Венесуэла). Еще 24 государства воздержались.

Фото:UN_HRC / Twitter
Фото: UN_HRC / Twitter

В резолюции Совет по правам человека, в частности, постановляет назначить специального докладчика по вопросу прав человека в России на один год, чтобы следить за положением дел в стране. Его задача — «собирать, изучать и оценивать соответствующую информацию от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество как внутри страны, так и за ее пределами» с учетом возраста, гендера и инвалидности, сотрудничать с другими правозащитными механизмами ООН и давать рекомендации. Всеобъемлющий доклад Совету по правам человека будет представлен на его 54-й сессии и Генеральной Ассамблее на ее 78-й сессии.

Как рассказала РБК директор фонда «Общественный вердикт» (фонд с 2014 года внесен Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) Наталья Таубина, российские правозащитники с мая этого года неоднократно обращались к ООН с призывом о назначении специального докладчика по правам человека в стране.

«Сегодня было принято крайне важное решение. <...> В ситуации катастрофического положения с правами человека в России, с одной стороны, и растущей изоляции с другой стороны — этот механизм, надеюсь, станет важным инструментом коммуникации между российским и международным сообществом и эффективным способом защиты прав человека в России», — отметила Таубина.

Помимо фонда «Общественный вердикт», на этом настаивали «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован), центр «Сова» (также объявлен иноагентом), Московская Хельсинкская группа, Правозащитный совет Санкт-Петербурга и др.

Как сообщили в фонде, представитель России выступил против принятия резолюции. Противники документа «переживают, что это израсходует много ресурсов ООН, сама резолюция — политизированна, и в отсутствии запроса со стороны самой страны, такой спецдокладчик будет работать на снижение доверия к международным органам», пояснили в «Общественном вердикте».

Сейчас работают 13 специальных докладчиков ООН: по Афганистану, Белоруссии, Бурунди, Ирану, Камбодже, КНДР, Мали, Мьянме, Палестине, Сирии, Сомали, ЦАР, Эритреи.

В начале апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. После этого российская сторона объявила о досрочном прекращении полномочий. По словам постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, «современный СПЧ монополизирован одной группой государств, которая не брезгует использовать его в своих конъюнктурных целях», в частности, в качестве инструмента давления и «откровенного запугивания все большего числа государств».

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Теги
Елена Чернышова
СПЧ ООН права человека Россия
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