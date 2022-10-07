Лидер «Новых людей» назвал военкомов «вышедшими из леса людьми»

Глава «Новых людей» Нечаев: военкоматы перебаламутили гораздо больше людей, чем надо

Рассылая повестки, военкоматы «перебаламутили гораздо больше людей, чем надо», заявил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Алексей Нечаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Военкоматы, в отличии от гражданских чиновников и коммерческого сектора, никогда не взаимодействовали с гражданами, поэтому военкомы «выполняют план» и действуют как люди, «вышедшие из леса», заявил в интервью RTVi глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Ну, военкоматы, в отличие от даже госслужбы, которая имеет постоянный контакт с гражданами, они в каком-то смысле слова такие люди, из леса вышедшие, с мороза», — сказал он.

По его словам, в коммерческом секторе сложилась клиентоориентированная среда, контактируют с гражданами и государственные службы, а военкоматы «вообще никогда особо-то с людьми ничего не делали».

Военные комиссары, ориентируясь на примерную явку граждан, рассылают больше повесток, чем нужно, считает Нечаев. «Они перебаламутили гораздо больше людей, чем надо, то есть вместо 300 тыс. повесток ушло больше миллиона, даже, я боюсь», — сказал он.

Глава «Новых людей» сообщил, что у него есть сын 1995 года (в общей сложности у него пятеро детей), который не служил в армии. «Если хочет ехать, я буду рад, не хочет ехать — буду рад, но иначе. От него какая там польза, подскажите мне?» — отметил Нечаев.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине. Призвать планируется 300 тыc. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность, утверждал министр обороны России Сергей Шойгу. В регионах признавали ошибки при проведении мобилизации. Путин заявил о необходимости их исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований.