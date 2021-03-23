Под Калугой разбился бомбардировщик Ту-22М

Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости)

Под Калугой на аэродроме Шайковка разбился дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщает Telegram-канал Baza. Такую же информацию приводит РЕН ТВ.

Позднее ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что крушения не было. «На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», — сказал собеседник ТАСС. Из местных жителей в результате инцидента никто не пострадал, сообщили агентству в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В Минобороны подтвердили, что три члена экипажа погибли при нештатном срабатывании катапультных кресел у Ту-22М3 под Калугой.

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Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.