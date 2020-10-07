Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе

Премьер Армении Пашинян рассказал об успехах армии Карабаха на Джебраильском направлении. По его данным, там азербайджанской стороне нанесен сокрушительный удар. Азербайджан эти данные назвал «необоснованными и ложными»

Армия Карабаха успешно действует на южном направлении, сообщил в интервью РБК в среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

План военных непризнанной республики Нагорный Карабах, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии. «Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер. «Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — добавил Пашинян. Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.