Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Трое погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане Общество, 19:07 Сборная Швеции по футболу объявила состав на матч против России Спорт, 19:02 Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе Политика, 19:00 Никол Пашинян — РБК: «Эта война вообще меняет весь контекст конфликта» Политика, 19:00 Как сохранить деньги в пандемию: 5 советов от Уоррена Баффета Инвестиции, 18:54 У ТЦ в Петербурге загорелся мужчина Общество, 18:53 Умный урожай: как технологии создают в России эффективное земледелие РБК и Bayer, 18:46 СМИ назвали бывшего тренера «Спартака» кандидатом на замену Евсееву Спорт, 18:35 В Москве посетителей трех ТЦ оштрафовали за отсутствие масок Общество, 18:26 Врачи оценили применение в России метода лечения Трампа от COVID-19 Общество, 18:19 Как женщине реализовать свои амбиции и стремления Совместный проект, 18:17 СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального Политика, 18:16 Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров Авто, 18:13 Бесправные роботы: как в России будут регулировать отношения с ИИ Pro, 18:12
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе

Премьер Армении Пашинян рассказал об успехах армии Карабаха на Джебраильском направлении. По его данным, там азербайджанской стороне нанесен сокрушительный удар. Азербайджан эти данные назвал «необоснованными и ложными»

Армия Карабаха успешно действует на южном направлении, сообщил в интервью РБК в среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

Никол Пашинян — РБК: «Эта война вообще меняет весь контекст конфликта»
Политика
Никол Пашинян

План военных непризнанной республики Нагорный Карабах, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии. «Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер. «Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — добавил Пашинян. Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.

Видеоверсия интервью будет показана телеканалом РБК.

О том, что вооруженные силы Азербайджана отступают на южном направлении сообщил в среду вечером telegram-канал WarGonzo.

В среду утром представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что азербайджанские подразделения попытались продвинуться и укрепиться на юго-восточном направлении, не доезжая до Джебраила, но в результате ракетно-артиллерийского огня армянской стороны были уничтожены. «Оставив на поле боя 60 трупов, 22 уничтоженные единицы техники, несколько десятков единиц техники в рабочем состоянии, остатки трех сверхоснащенных бригад противника бежали в панике. Видеозапись есть», — сообщила Степанян. По ее словам, на южном направлении карабахская армия уничтожила крупную базу ГСМ ВС Азербайджана.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Министерство обороны Азербайджана в среду сообщения армянской стороны о потерях на Джебраильском направлении опровергло. «Официально заявляем, что информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной и ложной. Наша армия успешно продолжает контрнаступление на Джебраильском направлении и имеет превосходство над противником», — заявило Минобороны утром 7 октября.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Активные боевые действия продолжаются вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду сообщило еще о 40 погибших военнослужащих, всего с начала боевых действий погибли 280 военнослужащих Армии обороны НКР. Азербайджан о военных потерях не сообщает. По данным властей Азербайджана на 5 октября, в результате обстрелов армянской стороны погибли 24 гражданских, ранен 121 человек. По состоянию на тот же день, с армянской стороны погиб 21 мирный житель, 82 были ранены.

Авторы
Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Материалы по теме
Путин впервые c начала конфликта в Карабахе обсудил ситуацию с Алиевым
Политика
Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией
Политика
Миллиардер Ахмедов ответил на обращение Варданяна к Путину по Карабаху
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter