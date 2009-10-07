В администрации президента критикуют заявление Э.Памфиловой

Заявления Эллы Памфиловой в адрес движения "Наши" и партии "Единая Россия" девальвируют идею Совета по правам человека, который она возглавляет. Об этом сообщил "Эху Москвы" источник в Кремле.

Заявления Эллы Памфиловой в адрес движения "Наши" и партии "Единая Россия" девальвируют идею Совета по правам человека, который она возглавляет. Об этом сообщил "Эху Москвы" источник в Кремле.

Он пояснил, что позиция, которую заняла глава Совета при президенте по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека в связи с ситуацией вокруг журналиста Александра Подрабинека, вызывает недоумение своей односторонностью. Источник полагает, что Совет должен представлять интересы разных спектров гражданского общества, помогать им находить решение в спорных ситуациях, а он занял позицию одной из сторон конфликта.

Напомним, что 5 октября было распространено заявление Эллы Памфиловой, в котором молодежное движение "Наши" обвинялось в "травле" и "преследованиях" члена либерального движения "Солидарность" Александра Подрабинека, опубликовавшего оскорбительную для ветеранов Великой Отечественной войны статью. Элла Памфилова потребовала проверить "Наших" на соответствие законодательству об НКО и противодействию экстремизму.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Тимакова назвала происходящее вокруг статьи Подрабинека и письмо Памфиловой в защиту журналиста "нормальной дискуссией, возникшей в гражданском обществе".

Заявление Памфиловой вызвало резкую критику как со стороны общественных, так и политических организаций. "Мы выражаем глубокую озабоченность позицией, занятой руководителем Совета при президенте России по правам человека Э.Памфиловой по вопросу оскорбления чести миллионов ветеранов войны и труда журналистом А.Подрабинеком. Надеемся, что не все члены уважаемого Совета придерживаются той же точки зрения", - говорились в обращении председателя Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы Александра Ефимова.

А председатель центрального совета сторонников партии "Единая Россия", лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич потребовал от Эллы Памфиловой извиниться перед ветеранами и подчеркнул, что "ее заявление - это фактически поддержка тех сил, которые сейчас позволяют себе не просто напрямую оскорблять ветеранов, но и хотят пересмотреть всю историю России".

Впрочем, сама Элла Памфилова заявила в среду, что извиняться не собирается и будет продолжать поддерживать А.Подрабинека. А материалы о "преследованиях" члена движения "Солидарность" она пообещала передать в прокуратуру.