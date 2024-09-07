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Политика ,  
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Правительство России решило открыть посольство в Доминикане

Мишустин принял предложение МИДа об учреждении посольства России в Доминикане
Мишустин принял предложение МИДа России об учреждении посольства в Доминикане
Санто-Доминго
Санто-Доминго (Фото: Gianfranco Vivi / Shutterstock)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминиканской республике, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства России в Доминиканской республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в распоряжении.

МИДу было поручено установить штат работников посольства и утвердить их расписание.

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В настоящее время функции дипломатического представительства в стране выполняет посольство России в Венесуэле.

Россияне могут посетить Доминикану без визы, если поездка продлится до 60 дней в течение около полугода (180 дней) по обычному паспорту, следует из данных на сайте МИДа России. По дипломатическому и служебному паспорту можно посещать страну без визы до 90 дней.

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Персоны
Полина Харчевникова
посольство России Доминиканская Республика Михаил Мишустин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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