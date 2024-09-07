Правительство России решило открыть посольство в Доминикане
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминиканской республике, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства России в Доминиканской республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в распоряжении.
МИДу было поручено установить штат работников посольства и утвердить их расписание.
В настоящее время функции дипломатического представительства в стране выполняет посольство России в Венесуэле.
Россияне могут посетить Доминикану без визы, если поездка продлится до 60 дней в течение около полугода (180 дней) по обычному паспорту, следует из данных на сайте МИДа России. По дипломатическому и служебному паспорту можно посещать страну без визы до 90 дней.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов