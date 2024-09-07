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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты нашли политические слабости у Франции и ФРГ для лидерства в НАТО

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Военная операция на Украине
Опыта лидерства в блоке нет ни у одной европейской страны. Берлин «парализован политической нерешительностью», а Франция имеет свои обязательства, пишут авторы статьи. Британия, по их мнению, также не сможет стать лидером НАТО

Поскольку европейские страны 75 лет назад при основании НАТО передали фактическое лидерство в блоке Соединенным Штатам, решение, кто заменит Вашингтон в этой роли, может стать сложным.

Об этом говорится в статье директора Школы международных отношений и профессора стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипса О'Брайена и маршала авиации Королевских ВВС в отставке, экс-главы Военной академии Соединенного Королевства Эдварда Стрингера для журнала Foreign Affairs.

Опыта в этой роли нет ни у одной европейской страны, равно как нет и государства, с лидерством которого могли бы согласиться все остальные, считают эксперты. Главными претендентами на эту роль они называют Францию и Германию.

Авторы пояснили, что этот вопрос приобрел актуальность из-за возможной победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, который может свернуть часть обязательств страны перед Европой в рамках альянса. Поэтому, по их мнению, европейским странам следует начинать готовиться к такому сценарию уже сейчас.

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Дональд Трамп

Германия — крупнейшая экономика Европы с наибольшим по численности населением в Евросоюзе. Однако Берлин «парализован политической нерешительностью» и до сих пор не смог продемонстрировать лидерство в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, полагают эксперты.

Германия, по их мнению, потеряла доверие многих стран Центральной и Восточной Европы, поскольку контактировала с Россией незадолго до начала военной операции, и в то же время позднее присоединилась к поддержке Киева. Кроме того, политика разных сил, например, Социал-демократической партии (СДПГ) и «Зеленых» в немецком коалиционном правительстве нередко различается, отмечают авторы статьи.

Франция как одна из двух ядерных держав Европы обязательно сыграет ключевую роль в обеспечении безопасности континента, если Соединенные Штаты сложат с себя обязательства, говорится в публикации. Однако у Парижа, как и у Берлина, есть серьезные обязательства, и представители разных французских политических сил обсуждают сокращение помощи Киеву, пишут эксперты. По этой причине страны Европы, граничащие с конфликтующими государствами, могут считать Францию не более надежным союзником в вопросах обеспечения безопасности, чем Германию.

Также на роль лидера в блоке могла бы претендовать другая европейская ядерная держава — Великобритания, пишут О'Брайен и Стрингер. Однако после того, как страна покинула Евросоюз, другие европейские страны навряд ли будут готовы принять ее стратегическое командование.

Об обсуждении внутри блока существования НАТО без лидерства США в случае прихода к власти Трампа также писала The New York Times со ссылкой на источники. Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас».

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