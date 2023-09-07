Студенту из Астрахани дали шесть лет за попытку передать гостайну иностранцам

Студенту из Астрахани дали шесть лет за попытку разгласить гостайну

Глеб Вердиян получил шесть лет колонии по делу о покушении на совершение госизмены. Его адвокат отмечал, что это был один из первых случаев обвинений за несовершенное преступление такого рода

Глеб Вердиян (Фото: Глеб Вердиян / VK)

В Москве студента Глеба Вердияна приговорили к шести годам колонии за покушение на совершение госизмены, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении. Также Вердияну назначен штраф 200 тыс. руб. и ограничение свободы на год после отбывания заключения.

Ст. 30 — это «Приготовление к преступлению», а ст. 275 — «Государственная измена».

Вердияна арестовали в ноябре прошлого года. ТАСС сообщал, что студент собирался «передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам», но его раскрыли сотрудники ФСБ.

Русская служба Би-би-си указывала, что Вердияну на момент ареста был 21 год, он учился в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете. Она отмечала, что студент стал самым молодым фигурантом дела по ст. 275.

Адвокат студента Иван Павлов (признан Минюстом иноагентом) рассказал Би-би-си, что дело Вердияна — «не ординарное и не шаблонное», поскольку ему инкриминировали покушение на госизмену, чего до этого в юридической практике не было.

По словам юриста, сначала студента задержали в конце октября после прилета в Москву по делу о мелком хулиганстве. На остановке у аэропорта у него произошел конфликт с неизвестным, который затем скрылся с места событий. Вердиян был арестован на десять суток, по прошествии которых его арестовали уже по делу о госизмене.