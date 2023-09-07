branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 16:39
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 19:45
В «Молдовагазе» удивились аудиту долга перед «Газпромом» Бизнес, 19:41
Какие преимущества дает израильское гражданство россиянам РБК+, 19:38
Посол КНДР заявил о боевом товариществе с Россией против «общего врага» Политика, 19:36
«Автомобилист» проиграл «Авангарду» после промаха по пустым воротам Спорт, 19:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:30
Студенту из Астрахани дали шесть лет за попытку разгласить гостайну Политика, 19:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению Финансы, 19:16
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 19:15
Объем торгов валютой в августе вырос до максимума с февраля 2022 года Инвестиции, 19:06
Чемпион UFC признался в специально проигранном бое Спорт, 18:56
Минздрав рассказал о состоянии сбитых фурой девочек-велосипедисток Общество, 18:55
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 18:50
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 18:49
Политика ,  
0 

Студенту из Астрахани дали шесть лет за попытку разгласить гостайну

Студенту из Астрахани дали шесть лет за попытку передать гостайну иностранцам
Глеб Вердиян получил шесть лет колонии по делу о покушении на совершение госизмены. Его адвокат отмечал, что это был один из первых случаев обвинений за несовершенное преступление такого рода
Глеб Вердиян
Глеб Вердиян (Фото: Глеб Вердиян / VK)

В Москве студента Глеба Вердияна приговорили к шести годам колонии за покушение на совершение госизмены, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении. Также Вердияну назначен штраф 200 тыс. руб. и ограничение свободы на год после отбывания заключения.

Ст. 30 — это «Приготовление к преступлению», а ст. 275 — «Государственная измена».

Вердияна арестовали в ноябре прошлого года. ТАСС сообщал, что студент собирался «передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам», но его раскрыли сотрудники ФСБ.

Русская служба Би-би-си указывала, что Вердияну на момент ареста был 21 год, он учился в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете. Она отмечала, что студент стал самым молодым фигурантом дела по ст. 275.

Адвокат студента Иван Павлов (признан Минюстом иноагентом) рассказал Би-би-си, что дело Вердияна — «не ординарное и не шаблонное», поскольку ему инкриминировали покушение на госизмену, чего до этого в юридической практике не было.

Читайте на РБК Pro
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше

По словам юриста, сначала студента задержали в конце октября после прилета в Москву по делу о мелком хулиганстве. На остановке у аэропорта у него произошел конфликт с неизвестным, который затем скрылся с места событий. Вердиян был арестован на десять суток, по прошествии которых его арестовали уже по делу о госизмене.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госизмена приговор Астрахань студент
Материалы по теме
Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за перевод денег ВСУ
Политика
ФСБ обвинила ростовчанина в госизмене за передачу данных Украине
Политика
ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене
Политика