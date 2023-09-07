Приставы арестовали счет главреда РБК из-за иноагента без маркировки

ФССП арестовала банковский счет руководителя Объединенной редакции РБК Петра Канаева из-за неоплаченного исполнительского сбора в размере 1 тыс. руб. после штрафа за неупоминание в тексте иноагентского статуса, сообщил Канаев, зачитав сообщение банка: «Ваш счет арестован. Для уточнения причины ареста обратитесь в Федеральную службу судебных приставов».

Арест был наложен 5 сентября 2023 года. 7 сентября приставы отменили постановление о взыскании, следует из «постановления об отмене постановления о взыскании ДС» за подписью пристава-исполнителя Марии Гузун.

По словам Канаева, в личный кабинет на «Госуслугах» уведомление о «постановлении об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, пришло от ФССП в 19:00 вторника, 5 сентября, с пометкой «вручено 06.09.23».

В материалах исполнительного производства не указано дело, по которому обращено взыскание, но в постановлении приставы ссылаются на решение Гагаринского суда Москвы по делу № 05-1514/2021 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 13.15 Административного кодекса.

Эта статья предусматривает наказание за «злоупотребление свободой массовой информации», в частности за распространение в СМИ информации об иностранных агентах либо производимых ими материалов без указания на статус иностранного агента.

В базе данных Мосгорсуда указано, что данное дело связано со статьей РБК о возбуждении уголовного дела против основателя ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова (оба признаны иноагентами) по ч. 1 ст. 239 УК (создание религиозного или общественного объединения, посягающего на личность и права граждан). В тексте упоминался включенный Минюстом в реестр иноагентов центр «Сова» без указания на этот статус.

«Причиной взыскания 1 тыс. руб. указано отсутствие оплаты не самого штрафа, а исполнительского сбора, который я по невнимательности пропустил. Был арестован старый счет, на котором нет денег. При этом деньги с зарплатной карты у меня принудительно списали, а вчера я еще сам оплатил этот сбор через «Госуслуги», — рассказал Канаев.

Ранее приставы арестовывали квартиру и дачу Канаева из-за штрафа РБК на сумму 4 тыс. руб. и 1 тыс. руб. пени за упоминание в материале без указания на иноагентство правозащитного центра «Сова». В пресс-службе ФСПП тогда назвали это «не соответствующим действительности».

В настоящее время в базе данных Мосгосуда числятся 12 административных дел против Канаева по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.