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ВЭФ ,  
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Путин заявил, что уехавшие из России журналисты «работали против страны»

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Покинувшие Россию после начала спецоперации журналисты «рады, что могут уехать», заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РБК вел трансляцию.

«Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Но теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», — сказал Путин.

По его словам, сегодняшняя ситуация вынуждает определить свою позицию всех, кто ее имеет. «Они приняли решение поехать в заграницу ближайшую, там в каких-то центрах антироссийских работать. Пусть работают», — сказал глава государства.

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