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Генерал ВВС США увидел полезные уроки в действиях авиации на Украине

Генерал ВВС США Хайнот увидел полезные уроки в военных действиях на Украине
Бомбардировщик B-1
Бомбардировщик B-1 (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

На примере военных действий на Украине вооруженные силы США могут улучшить тактику воздушных боев. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил Клинтон Хайнот в выступлении на конференции Антлантического совета (признан в России нежелательной организацией), трансляция шла на YouTube.

«Те вещи, которые мы видим на Украине, правда могут помочь нам в понимании идеи воздушных боев, представлении того, как они будут выглядеть в будущем», — сказал он.

Хайнот подчеркнул, что все военнослужащие США и их союзников прекрасно понимают сложную логику обеспечения тыла в интенсивном конфликте между Россией и Украиной. По его словам, представление об этом могут помочь им в возможном конфликте в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я не думаю, что интенсивность [военных действий] в Индо-Тихоокеанском регионе будет меньше, если нам придется воевать. Так что мы знаем, с какими тактиками нам придется столкнуться. В случае военных действий мы разобьем их тыл, применим лучшие наступательные маневры против наших друзей. Китай еще может подумать, становиться ли нашим противником и наступать ли на Тайвань», — заявил генерал ВВС.

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США осудили военную операцию России на Украине и начали активно поставлять Киеву вооружения.Пентагон заявлял, что предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов, однако не передает информацию о таких целях как высокопоставленные лица России. Кремль обвинял США в разжигании войны и называл поставки вооружений незаконными. Несмотря на это Вашингтон не раз выражал готовность продолжать поддерживать Украину.

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