Кремль оценил обмен заключенными между Россией и Украиной

Кремль оценил обмен заключенными между Россией и Украиной

Кремль пообещал обнародовать списки с участниками обмена позже. По словам Москальковой, обмен был проведен по формуле 35 на 35

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Кремль приветствует возвращение россиян домой в рамках обмена с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал Песков.

Он добавил, что списки с перечнем участников обмена «последуют позже».

В субботу Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами. Из России в Киев прибыли 35 человек, включая задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко. В Москве также приземлился самолет из Киева с россиянами. На борту также находился главред «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, которому украинский суд изменил меру пресечения на личное обязательство.