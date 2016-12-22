Хаменеи заявил Путину о возможности вместе сдерживать Америку

Сотрудничество России и Ирана в Сирии является образцовым, обе страны могли бы расширить его, что приведет к сдерживанию Америки, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с Владимиром Путиным

Владимир Путин и ​Али Хаменеи. Ноябрь 2015 года (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Россия и Иран совместными усилиями могли бы сдерживать США, передает иранское агентство Fars.

«Россия и Иран могут вести двустороннее сотрудничество по глобальным вопросам. Один из вопросов — это сдерживание Америки, потому что она представляет опасность для человечества», — заявил Хаменеи. В качестве примера угрозы вмешательства США он привел ситуацию в Сирии и арабских странах после «арабской весны». В то же время иранский лидер указал на то, что, несмотря на попытки повлиять на ситуацию в этих странах, США потерпели «полное поражение».

Он назвал опыт сотрудничества России и Ирана в Сирии выдающимся. «Это опыт двустороннего сотрудничества в истинном смысле этого слова», — заявил лидер Ирана.

​Переговоры Путина и Хаменеи прошли после завершения в Тегеране трехсторонней встречи, на которой президенты Турции, Ирана и России обсудили положение в Сирии и перспективы очистки от террористов провинции Идлиб.

Это были третьи переговоры лидеров в формате «тройки». В декларации по итогам саммита его участники заявили о необходимости разоружения террористов и недопущения гуманитарной катастрофы в Идлибе. Президенты также говорили о необходимости продолжения политического урегулирования в Сирии, в том числе создания конституционного комитета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не отдавать провинцию «на милость» президенту Сирии Башару ​Асаду. Он также настаивал на сохранении перемирия в провинции и приостановке бомбардировки этого региона, однако этот пункт в итоговую декларацию не вошел: Владимир Путин заявил, что прекращение огня будет бессмысленным, так как в Идлибе остаются террористы.

Участники саммита договорились провести следующий такой саммит в России.