Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области

Последствия удара ВСУ по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю под Суджей (Фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь)

ВСУ наносят целенаправленные удары по храма и монастырям в Курской области, заявил патриарх Кирилл, передает «РИА Новости».

Патриарх также поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей и организовал их эвакуацию.

Ранее стало известно, что под обстрелом в курском приграничье оказался Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Настоятель игумен Питирим в разговоре с РБК сообщил, что он частично разрушен, один человек погиб. «Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться», — заявил он.

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