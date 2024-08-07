Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области
ВСУ наносят целенаправленные удары по храма и монастырям в Курской области, заявил патриарх Кирилл, передает «РИА Новости».
Патриарх также поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей и организовал их эвакуацию.
Ранее стало известно, что под обстрелом в курском приграничье оказался Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Настоятель игумен Питирим в разговоре с РБК сообщил, что он частично разрушен, один человек погиб. «Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться», — заявил он.
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