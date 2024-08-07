 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минздрав назвал число пострадавших при атаках ВСУ в Курской области

Минздрав: при обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия обстрела Курска
Последствия обстрела Курска (Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС)

По оперативным данным, при обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, в том числе 6 детей, сообщил Минздрав. 19 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.

Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут второй день. Президент Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией».  По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Материал дополняется.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Минздрав Курская область ВСУ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 17:34
Украинец Беленюк остался без золота в борьбе. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:08
Жителей Коренево в Курской области призвали не гулять по поселкуПолитика, 21:02
В Сиднее арестовали мужчину, укравшего редкие монеты на сумму $393 тыс.Общество, 20:59
Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира СтармераПолитика, 20:56
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 20:54
Минздрав назвал число пострадавших при атаках ВСУ в Курской областиПолитика, 20:52
Хуситы атаковали судно и два американских эсминца в Красном мореПолитика, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинский нардеп Беленюк не смог выйти в финал Олимпиады в борьбеСпорт, 20:45
В миссии России в ООН выступили за «однополые драки» в боксе на ОлимпиадеСпорт, 20:44
На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации⁠Политика, 20:36
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
Минобороны показало кадры уничтожения САУ Krab в курском приграничьеПолитика, 20:08
В ООН призвали к деэскалации конфликта после атаки ВСУ в Курской областиПолитика, 20:05
Малкин остался «в шоке» от решения Кузнецова вернуться из НХЛ в КХЛСпорт, 20:01