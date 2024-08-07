Минздрав назвал число пострадавших при атаках ВСУ в Курской области

Минздрав: при обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек

Последствия обстрела Курска (Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС)

По оперативным данным, при обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, в том числе 6 детей, сообщил Минздрав. 19 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы.

Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут второй день. Президент Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

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