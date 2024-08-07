Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую область

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Нападение ВСУ около границ России в Курской области — это «масштабная провокация», заявил президент Владимир Путин перед встречей с членами правительства. Он попросил правительство заняться оказанием помощи местным жителям и упомянул, что будет обсуждать ситуацию в регионе с главами силовых ведомств.