Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую область
Нападение ВСУ около границ России в Курской области — это «масштабная провокация», заявил президент Владимир Путин перед встречей с членами правительства. Он попросил правительство заняться оказанием помощи местным жителям и упомянул, что будет обсуждать ситуацию в регионе с главами силовых ведомств.
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