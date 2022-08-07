Министр обороны Израиля поручил готовиться к продолжению боевых действий
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц, оценив ситуацию, поручил готовиться к продолжению боевых действий, передает Kikar.
По данным агентства, Ганц провел оценку ситуации вместе с руководителями с силовых структур, в том числе начальником генштаба армии, руководителем Моссада и службы безопасности.
«Готовиться к продолжению боевых действий», — поручил глава оборонного ведомства Израиля.
Как передает Times of Israel, премьер-министр страны Яир Лапид проведет «краткую оценку ситуации» в военном штабе в Тель-Авиве с высшими должностными лицами силовых структур.
Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, в свою очередь, заявила, что прекращение огня между Израилем и сектором Газа должно быть неминуемым.
«Мы надеемся, что это произойдет в любую минуту, но вы должны быть осторожны. Это обязательно должно произойти, но пока это не произошло», — подчеркнула она.
Ранее Reuters сообщал, что стороны договорились о перемирии начиная с 20:00. Лапид также заявлял, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.
Тем не менее уже в 20:05 из сектора Газа было выпущено несколько ракет. В Тель-Авиве прозвучали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
Лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» Бассам ас-Саади подтвердил договоренность с Израилем о прекращении огня.
Армия Израиля 5 августа объявила о начале военной операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». По итогам первого дня военные отчитались о 15 убитых террористах.
Минздрав палестинского анклава в секторе Газа сообщил, что от израильских авиаударов погибли более 30 человек, еще 215 получили ранения. В ответ из Газы было выпущено порядка 1000 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол».
МИД России призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня.