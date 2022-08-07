В ЛДПР назвали угрозы депутата Журавлева убийством «не нашим методом»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное Политика, 19:15
В Ливане заявили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном Политика, 19:15
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 18:59
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 18:54
Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа Политика, 18:44
В ЛДПР назвали угрозы депутата Журавлева убийством «не нашим методом» Политика, 18:26
Гендиректор «Спартака» назвал главную причину ухода Каттани из клуба Спорт, 18:24
Глава ДНР Пушилин рассказал о «дозачистке» позиций в Песках Политика, 18:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тайвань заявил о 66 самолетах и 14 кораблях КНР, участвующих в учениях Политика, 18:08
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 18:05
«Манчестер Юнайтед» проиграл в первом туре чемпионата Англии Спорт, 17:54
В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле со стороны Азербайджана Политика, 17:42
Медведев написал «Pink Floyd forever!» после слов Уотерса о Байдене Политика, 17:29
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 17:17
Военная операция на Украине ,  

В ЛДПР назвали угрозы депутата Журавлева убийством «не нашим методом»

Журавлев в программе «60 минут» пригрозил убить военкора Bild на Украине. В думской фракции ЛДПР, куда входит депутат, заявили, что не разделяют его позицию, и пообещали обсудить высказывания Журавлева на ближайшем собрании
Алексей Журавлев
Алексей Журавлев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Эмоциональное» заявление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Журавлева с угрозой убийства немецкого репортера телеканала Bild Бьорна Штритцеля является его «частным мнением» и не совпадает с позицией руководства партии, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме. Угроза в адрес Штритцеля со стороны Журавлева прозвучала в эфире телеканала «Россия 1».

В одном из блоков выпуска программы «60 минут» от 5 августа речь шла о сюжете телеканала Bild про военного корреспондента Бьорна Штритцеля, работающего на Украине. Журналисты Bild заявили, что ведущий «60 минут» Евгений Попов «раз за разом» называет немецкого репортера «нацистом» и пытается «очернить его».

МИД Швеции вызовет российского посла из-за поста о погибшем «наемнике»
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

После завершения сюжета Попов дал слово депутату Госдумы от фракции ЛДПР Алексею Журавлеву.

«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придем и всех вас убьем», — сказал Журавлев.

После этого Попов, обращаясь к Журавлеву, сказал, что «это журналисты, пропагандисты, враги, но так не надо».

«Я туда поеду, если я его там увижу...», — сказал депутат, но Попов перебил его, заявив, что «не надо никого убивать».

Читайте на РБК Pro
Pro
SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: Nikola Saliba / Unsplash Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи

«Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности», — говорится в заявлении фракции.

Там добавили, что «угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод».

Журавлев присоединился к фракции в сентябре 2021 года, «исходя из близости патриотических позиций», однако в ее полноценную работу «так и не влился», говорится в сообщении. Все действия и заявления Журавлева фракция обсудит на собрании в сентябре.

Алексей Журавлев — председатель партии «Родина». Впервые избрался в Госдуму в 2011 году по спискам «Единой России». После очередного переизбрания на парламентских выборах 2021 года присоединился к фракции ЛДПР. В нынешнем созыве является первым заместителем главы комитета по обороне.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алексей Журавлев ЛДПР угроза Bild Военная операция на Украине
Материалы по теме
В конгрессе США пригрозили Госдепу признать Россию «спонсором терроризма»
Политика
Посольство сочло провокацией задержание российской журналистки в Косово
Политика
Россия ввела санкции против военных и журналистов из Новой Зеландии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter