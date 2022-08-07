В ЛДПР назвали угрозы депутата Журавлева убийством «не нашим методом»

Журавлев в программе «60 минут» пригрозил убить военкора Bild на Украине. В думской фракции ЛДПР, куда входит депутат, заявили, что не разделяют его позицию, и пообещали обсудить высказывания Журавлева на ближайшем собрании

Алексей Журавлев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Эмоциональное» заявление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Журавлева с угрозой убийства немецкого репортера телеканала Bild Бьорна Штритцеля является его «частным мнением» и не совпадает с позицией руководства партии, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме. Угроза в адрес Штритцеля со стороны Журавлева прозвучала в эфире телеканала «Россия 1».

В одном из блоков выпуска программы «60 минут» от 5 августа речь шла о сюжете телеканала Bild про военного корреспондента Бьорна Штритцеля, работающего на Украине. Журналисты Bild заявили, что ведущий «60 минут» Евгений Попов «раз за разом» называет немецкого репортера «нацистом» и пытается «очернить его».

После завершения сюжета Попов дал слово депутату Госдумы от фракции ЛДПР Алексею Журавлеву.

«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придем и всех вас убьем», — сказал Журавлев.

После этого Попов, обращаясь к Журавлеву, сказал, что «это журналисты, пропагандисты, враги, но так не надо».

«Я туда поеду, если я его там увижу...», — сказал депутат, но Попов перебил его, заявив, что «не надо никого убивать».

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«Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности», — говорится в заявлении фракции.

Там добавили, что «угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод».

Журавлев присоединился к фракции в сентябре 2021 года, «исходя из близости патриотических позиций», однако в ее полноценную работу «так и не влился», говорится в сообщении. Все действия и заявления Журавлева фракция обсудит на собрании в сентябре.

Алексей Журавлев — председатель партии «Родина». Впервые избрался в Госдуму в 2011 году по спискам «Единой России». После очередного переизбрания на парламентских выборах 2021 года присоединился к фракции ЛДПР. В нынешнем созыве является первым заместителем главы комитета по обороне.