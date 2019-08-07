Партия Зеленского потратила на выборы в Раду больше всех

Партия Зеленского потратила на выборы в Раду больше всех

«Слуга народа» потратила около $4,5 млн. Это максимальный показатель среди остальных участвовавших в выборах в Верховную раду партий

Штаб партии «Слуга народа» (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала финансовые отчеты, в которых указываются потраченные партиями на избирательную кампанию суммы.

Согласно документам, президентская партия «Слуга народа» потратила 114,6 млн грн (около $4,5 млн). Это наивысший показатель среди остальных партий.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» потратила 65,6 млн грн ($2,5 млн), «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 87,2 млн грн ($3,4 млн), «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 99,5 млн грн ($3,9 млн). Пятая партия, которая проходит в Верховную раду, — «Голос» — потратила на избирательную кампанию 105,7 млн грн ($4,1 млн).

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Победу на них одержала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Также в Раду прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный проходной барьер.