В «черной бухгалтерии» Партии регионов не нашли подписей Манафорта

Вместо него там расписывался депутат Евгений Геллер, сообщил генпрокурор Украины. Данный факт удалось установить с помощью экспертизы. Но причастности Манафорта к получению незаконных средств Юрий Луценко не исключает

Пол Манафорт (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Подписей экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в «черной бухгалтерии» Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича нет. Об этом заявил журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Этот факт установлен экспертизой», — приводит слова Луценко телеканал «112».

При этом генпрокурор не исключил наличие других доказательств мошенничества Манафорта. «Из оффшорных юрисдикций он получал средства, похожие по размерам на те, о которых шла речь в «черной кассе», но сама «черная касса» не могла быть таким доказательством», — пояснил Луценко.

Генпрокуратура Украины ведет расследование возможного вмешательства Украины в выборы в США. Оно было начато после появления аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признается, что во время предвыборной кампании в США в 2016 году его ведомство умышленно опубликовало данные о «черной бухгалтерии» Партии регионов, компрометирующие Манафорта. Целью публикации было помочь штабу Клинтон.