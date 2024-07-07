Появились кадры протестов против массового туризма в Барселоне

По мнению протестующих, приток туристов ухудшает ситуацию с социальным неравенством и с ценами на жилье. В Барселоне и Мадриде арендная плата в июне выросла на 18% к показателю 2023 года

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Тысячи протестующих в Барселоне вышли на акции против массового туризма, пишут Reuters и Catalan News.

Местное издание со ссылкой на полицию пишет, что 2,8 тыс. человек вышли на протесты вечером 6 июля. Более 140 организаций собрались под лозунгом: «Хватит, давайте введем ограничения на туризм». Районные ассоциации, общественные движения, экологи и жилищные активисты были среди групп, которые организовали марш, который начался в 18:30 (19:30 мск) в районе Ле Драссан в центре города.

Организаторы протестов заявляют, что «массовый» приток туристов «усугубляет» социальное неравенство, проблемы с доступностью жилья и экологический кризис. Они требуют принятия мер по сокращению туристического потока в преддверии летнего сезона, который, как ожидается, побьет все рекорды в Барселоне и Каталонии в целом.

По данным сайта о недвижимости Idealista, на которые ссылается Reuters, в июне арендная плата выросла на 18% по сравнению с 2023 годом в популярных у туристов испанских городах, таких как Барселона и Мадрид.

Во время демонстраций некоторые протестующие стреляли в туристов из водяных пистолетов, пока те обедали на открытом воздухе.

Демонстрации в Барселоне последовали за аналогичными событиями на Канарских и Балеарских островах. В другом каталонском городе, Жироне, на протесты вышли более 400 человек, которые также требуют ввести ограничения на туризм.

В конце июня мэр Барселоны Жауме Кольбони заявил, что городские власти планируют к концу 2028 года отказаться от всех туристических апартаментов в городе на фоне роста цен на аренду и покупку квартир в городе. Речь идет примерно о 10 тыс. туристических апартаментов, которые могут потерять свой статус.