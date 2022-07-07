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Путин продлил срок госслужбы Андрея Фурсенко до 2023 года

Андрей Фурсенко
Андрей Фурсенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы для своего помощника Андрея Фурсенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок службы помощника президента продлен до 17 июля 2023 года. 17 июля 2022 года Андрею Фурсенко исполнится 73 года.

В марте прошлого года Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых им госслужащих. Изначально ст. 251 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предполагала, что предельный возраст для пребывания на гражданской службе — 65 лет.

Однако теперь срок службы гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители» высшей группы должностей, может быть продлен до возраста 70 лет, а в случае необходимости — и после достижения этого возраста.

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Общество
Андрей Фурсенко

В предыдущий раз Путин продлил срок полномочий Фурсенко в июле прошлого года. Текущий срок работы бывшего министра образования заканчивается 17 июля 2022 года.

Андрей Фурсенко родился в 1949 году в Ленинграде. С 2001 по 2003 год он занимал различные должности в Министерстве промышленности. В последний год работы в министерстве он занимал должность врио министра.

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В 2004 году Фурсенко был назначен главой Минобрнауки. Он проработал на этой должности до 2012 года, после чего стал помощником президента России.

На посту министра образования Фурсенко реформировал систему поступления в высшие учебные заведения. При нем с 2009 года российские школьники начали сдавать ЕГЭ и ГИА, позже переформатированный в ОГЭ.

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