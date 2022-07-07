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Правительство упростило порядок получения пенсий по потере кормильца

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несовершеннолетние с 2023 года смогут в беззаявительном порядке получать пенсии по потере кормильца, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня мы рассмотрим поправки в законодательство, которые вводят беззаявительный порядок назначения несовершеннолетним детям страховых или социальных пенсий из-за потери кормильца. Такие правила должны заработать с 1 января следующего года», — сказал премьер-министр.

ПФР продлит пенсии по потере кормильца людям старше 18 лет до 1 сентября
Финансы
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мишустин отметил, что решение принято по поручению президента. Цель законопроекта — возможность граждан «получать помощь государства, различные пособия максимально удобно, без беготни по инстанциям».

В новой редакции закона пенсии будут начисляться автоматически. «Представителям ребенка не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, как приходится сейчас, личное присутствие и сбор документов станут необязательными, так как все необходимые сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств», — пояснил премьер.

1 июня вступило в силу автоматическое продление пенсий по потере кормильца гражданам 18 лет и старше, которые окончили школу или колледж. Согласно закону члены семьи умершего кормильца теперь признаются нетрудоспособными не только до достижения 18 лет. Если россиянин закончил обучение по программам среднего или основного общего образования и достиг возраста 18 лет, он будет получать пенсию до 1 сентября года, когда закончил обучение. Положение касается и тех граждан, которые учились за границей.

Теги
Михаил Мишустин правительство пенсии
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