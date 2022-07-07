BBC узнал, что Джонсон уволил призывавшего его уйти в отставку министра

Британский премьер-министр Борис Джонсон уволил министра ЖКХ Майкла Гоува, который ранее призвал его уйти в отставку после волны ушедших в отставку министров на фоне скандала с кадровыми назначениями

Фото: Peter Nicholls / Reuters

После того, как министр жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом прислушаться к мнению консерваторов и уйти в отставку, последний его уволил, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в резиденции главы британского кабмина на Даунинг-стрит.

«Нельзя иметь [в команде] змею, которая не поддерживает ни в одном из серьезных споров, а затем радостно сообщает прессе, что лидер должен уйти», — заявил собеседник телеканала.

По информации Би-би-си, Джонсон позвонил Гоуву, чтобы сообщить об увольнении. О том, что бывший министр ЖКХ посетил резиденцию премьера, чтобы уговорить того подать в отставку, сообщал телеканал Sky News.

Гоув считается одним из давних сторонников Джонсона, несмотря на то, что баллотировался против него как в гонках за лидерство в партии консерваторов как в 2016, так и в 2019 годах. До назначения министром жилищного строительства, общин и местного самоуправления он занимал должность главы канцелярии премьер-министра.

Ранее Sky News сообщал, что в числе тех, кто призвал премьера прислушаться к подавляющему мнению консерваторов и уйти в отставку, были глава МВД Великобритании Прити Пател, новый канцлер казначейства Надим Захави, министр юстиции Уэльса Саймон Харт и министр транспорта Грант Шаппс.

В то же время министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис заявила, что остается на стороне Джонсона, подчеркнув, что многие коллеги поддерживают ее. «Борис Джонсон хочет продолжать борьбу. Он считает, что вокруг него достаточно людей, чтобы продолжать идти вперед», — цитирует ее Би-би-си.

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Также телеканал сообщил о еще трех политиках из правительства Джонсона, подавших в отставку, в их числе — личный секретарь министерства ЖКХ Денни Крюгер. Он выразил сожаление в связи с увольнением главы ведомства. Кроме него, свои посты покинули личный секретарь Министерства труда и пенсий Джеймс Дейли, который отметил, что Джонсон «к сожалению, не в состоянии возглавить наше правительство», и торговый посланник в Новой Зеландии Дэвид Манделл. Последний написал в Twitter, что ранее писал председателю Комитета 1922 года с призывом снова инициировать вотум недоверия. «Я надеюсь, что теперь это может произойти в срочном порядк», — говорится в его сообщении.

Би-би-си отмечает, что число покинувших свои посты из числа правительства Джонсона достигло 41 человека за последние два дня. Волна отставок началась на фоне скандала с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. После того, как он в пьяном состоянии устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам, выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Пинчер признался в содеянном и подал в отставку. Джонсон извинился перед избирателями за его назначение.

Месяцем ранее консерваторы инициировали вотум недоверия своему лидеру, однако тогда Джонсону удалось сохранить пост.