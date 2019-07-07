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Киев обвинил Москву в нарушении правил Монтрё из-за активности подлодок
Россия под видом техобслуживания развертывает свои подлодки в Средиземном регионе, заявил представитель украинского Генштаба. В соответствии с Конвенцией Монтрё за территорию Черного моря подлодки могут выходить только для ремонта
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Россия нарушает Конвенцию Монтрё о статусе проливов, которая регулирует судоходство в Босфоре и Дарданеллах, а также в Мраморном море. Об этом, ссылаясь на зафиксированную украинскими военными активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский, пишет издание «Укринформ».

Дело, по его словам, в том, что Россия «под видом осуществления технического обслуживания делает фактически полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном регионе». Сколько всего российских подлодок там заметили украинские военные, он не пояснил, заметив, что действия Москвы, по его мнению, являются «очевидным нарушением международного права».

Об этом украинская сторона, по информации собеседника издания, уже уведомила Турцию (именно она, согласно Конвенции Монтрё, отвечает за Босфорский пролив). Анкара, указал Залюбовский, знает о ситуации и изучает ее.

О том, что в течение последних двух месяцев украинская армия фиксировала увеличение активности России как в Средиземном море, так и в районе Черного моря, Залюбовский также говорил во время международной научной конференции по морскому праву в Киеве, замечает «Укринформ».

В соответствии с Конвенцией Монтрё подлодки государств Черноморского региона могут выходить за территорию Черного моря только для ремонта и техобслуживания. На каких основаниях был сделан вывод, что заявленные российскими военнослужащими цели не соответствуют действительности, Залюбовский не пояснил.

Конвенция, о которой идет речь, была подписана в швейцарском Монтрё 20 июля 1936 года. В силу она вступила 9 ноября того же года. СССР наряду с Австралией, Болгарией, Грецией, Румынией, Великобританией, Турцией, Югославией, Японией и Францией изначально являлся ее участником. С 1969 года к конвенции присоединился Кипр. Документ устанавливает режим прохода по проливам Босфор и Дарданеллы военных кораблей в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, подлодки
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