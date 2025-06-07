NYT узнала, как поднимали поврежденный эсминец КНДР

Воздушные шары, резиновые лодки и сотни рабочих задействовали для возвращения в вертикальное положение эсминца класса «Чхве Хён» в КНДР, пишет NYT. Судно частично затонуло во время первого спуска на воду 21 мая

Частично затонувший после неудачного спуска эсминец класса «Чхве Хён», Чхонджин, Северная Корея, 23 мая 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

В КНДР частично затонувший после неудачного спуска эсминец класса «Чхве Хён» поднимали с помощью воздушных шаров, резиновых лодок и сотни рабочих, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и отчет американского аналитического центра 38 North.

На спутниковых снимках от 29 мая видно, как сотни людей выстроились на причале вдоль тросов, которые, по-видимому, были привязаны к судну, пишет NYT. Кроме того, вокруг эсминца установили более 20 воздушных шаров в форме дирижаблей и длиной около 5 м для увеличения плавучести.

По словам аналитиков, из-за отсутствия современного оборудования был использован «ручной метод» возвращения эсминца в вертикальное положение. Резиновые лодки, возможно, удерживали тросы во время того, как ими обматывали судно, считают эксперты.

Эсминец класса «Чхве Хён» — первый надводный корабль Корейского народного флота с 74 вертикальными пусковыми установками для разных типов ракет. Его строительство началось в мае 2024 года, первый спуск на воду произошел 25 апреля 2025-го. Эсминец весит 5 тонн, его длина — 470 футов (143,26 м), пишет NYT.

Как отмечает издание, наиболее распространенными способами возвращения кораблей в вертикальное положение являются использование барж с большим подъемным краном или тросов с металлическими резервуарами. Однако эксперты утверждают, что в случае с северокорейским эсминцем неудачным также оказалось его расположение — корма осталась на месте спуска, и поднятие на суше могло привести к большим повреждениям. The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов пишет, что воздушные шары могли удержать судно на плаву, поднять оттуда какие-либо предметы или закрыть воздушный обзор, однако решающую роль сыграли краны.

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