Зеленский заявил о подготовке России к дальнейшим боевым действиям
Россия готовится к дальнейшим боевым действиям в рамках военной операции. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклады по итогам визита украинских представителей в США.
Украинская делегация провела «хорошие встречи на всех уровнях» и представила «подлинные намерения российского руководства», заявил глава государства в телеграм-канале.
По словам украинского президента, российские силы «готовятся к дальнейшим боевым действиям».
Россия стремится к завершению конфликта на Украине, подчеркивал президент страны Владимир Путин. Однако, основная задача на 2025 год — это продолжение выполнения целей спецоперации, подчеркивал он.
Конфликт, по словам Путина, должен закончиться устранением первопричин. У страны достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения», говорил он. Президент также заявлял об открытости Москвы к диалогу «со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов