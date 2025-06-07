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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о подготовке России к дальнейшим боевым действиям

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия готовится к дальнейшим боевым действиям в рамках военной операции. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклады по итогам визита украинских представителей в США.

Украинская делегация провела «хорошие встречи на всех уровнях» и представила «подлинные намерения российского руководства», заявил глава государства в телеграм-канале.

По словам украинского президента, российские силы «готовятся к дальнейшим боевым действиям».

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Россия стремится к завершению конфликта на Украине, подчеркивал президент страны Владимир Путин. Однако, основная задача на 2025 год — это продолжение выполнения целей спецоперации, подчеркивал он.

Конфликт, по словам Путина, должен закончиться устранением первопричин. У страны достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения», говорил он. Президент также заявлял об открытости Москвы к диалогу «со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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