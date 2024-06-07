Путин поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам приостановлена с 2016 года. Путин поддержал идею возврата к индексации таких пенсий, отметив, что этот вопрос постоянно поднимался различными политсилами

Фото: Олег Елков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу», — заявил он на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ответ на соответствующее предложение собеседника.

Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.

Он также обратил внимание, что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, но добавил, что в настоящее время в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике. «Самое главное, нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой мы постоянно говорим», — подчеркнул Путин.

По данным Социального фонда России, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн человек: доля работающих пенсионеров — 18,8% (почти 8 млн человек) против 81,2% неработающих (33 млн человек).



При этом средний размер пенсионного обеспечения — 20,8 тыс. руб., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров — 17,3 тыс. руб., неработающих — 21 тыс. руб.

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года. Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают по трудовому и гражданско-правовому договору и работодатель при этом делает отчисления в СФР.

В настоящее время пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. Социальный фонд России ежегодно 1 августа делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера. Максимальная надбавка в год не может превышать трех пенсионных коэффициентов, даже если человек заработал больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента замораживается в значении, действующем на дату выхода на пенсию.

После прекращения трудовой деятельности произойдет увеличение стоимости пенсионного коэффициента и индексация фиксированной части пенсии, но не ранее первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер вновь устроится на работу, то индексация приостановится и стоимость пенсионного балла снова будет заморожена.