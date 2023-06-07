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Помилованная Лукашенко Сапега вышла на свободу. Видео

Губернатор Кожемяко опубликовал видео встречи помилованной Лукашенко Софьи Сапеги

Помилованная Лукашенко Сапега вышла на свободу. Видео
Video

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в 2021 году вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и осужденную в Белоруссии на шесть лет тюрьмы, передали губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и делегации из региона. Глава Приморья опубликовал видео.

Кожемяко рассказал, что обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать Сапегу — россиянку, уроженку Владивостока. Накануне белорусский президент удовлетворил его просьбу.

Девушка поблагодарила Лукашенко «за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи <…>, за то, что мне был дан второй шанс».

Теги
Персоны
Софья Сапега Приморский край Белоруссия Роман Протасевич помилование россияне
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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