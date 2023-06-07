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Глава Республики Сербской обвинил Британию в попытке свергнуть Вучича

Президент Республики Сербской Додик: за протестами в Сербии стоят спецслужбы Британии
Милорад Додик считает, что цель протестов в Сербии — «свержение Александра Вучича путем уличных акций», а стоят за ними спецслужбы Британии. Ранее он обвинил британскую сторону во вмешательства в дела Боснии и Герцеговины
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

За организацией протестов оппозиции в Сербии стоят спецслужбы Великобритании, своей целью они ставят отстранение президента Александра Вучича. С таким утверждением выступил президент Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

«Протесты четко демонстрируют, какова их цель: воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александар Вучич был свержен путем уличных акций», — заявил Додик. Он имеет в виду инциденты с массовой стрельбой в сербских школах в начале мая, в результате которых стали 17 человек.

По мнению Додика, и в Сербии, и в Республике Сербской действуют «одни и те же менторы» — сотрудники британской разведки». По его словам, «гнусные злоупотребления трагедиями» не прекратятся, пока в Белграде не уничтожат «эпицентр иностранной разведки».

Додик не уточнил, откуда эти сведения. В марте он обвинил посольства США и Великобритании во вмешательстве во внутренние дела Боснии и Герцеговины и заявил, что Республика Сербская приостанавливает с ними контакты.

Протесты под лозунгом «Сербия против насилия» проходят в стране с начала мая. Демонстранты среди прочего призывали Вучича уйти в отставку, уволить главу МВД Братислава Гашича и министра просвещения Бранко Ружича, ослабить контроль над СМИ и запретить передачи, которые подстрекают насилие и агрессию. На одну из таких акций оппозиции участники принесли куклу висельника, похожую на Вучича. Сербский лидер, комментируя это, заявил, что ежедневно получает до 200 угроз убийством.

По словам Вучича, власти выполнили часть требований протестующих, в том числе отправили в отставку Ружича. Однако сербский президент исключает возможность увольнения главы МВД или формирования в стране переходного правительства, чего также добивается оппозиция. Ранее, говоря о протестных акциях, Вучич заявил о попытках «цветных революций», о чем страну предупредили «сестринские службы с востока»

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Республика Сербская Милорад Додик Александр Вучич Сербия протесты Великобритания спецслужбы Босния и Герцеговина
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