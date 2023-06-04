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Вучич пожаловался на 200 угроз убийством в день

Президент Сербии Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством
Александр Вучич, комментируя акции протеста оппозиции, на одну из которых принесли похожую на него куклу висельника, заявил, что как президент каждый день получает угрозы расправой и должен «мириться с такой грязью и мерзостями»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать пошедшую накануне акцию протеста оппозиции в Белграде, куда участники принесли «повешенную» куклу, похожую на Вучича.

«Моя работа заключается в том, чтобы мириться с такой грязью и мерзостями. Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. Я не знаю, преследуется ли это по закону. <...> Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством», — сказал он (цитата по Srbija Danas).

Протесты под лозунгом «Сербия против насилия» проходят в стране несколько недель. Причиной для них стали инциденты с массовой стрельбой в сербских школах, жертвами которых стали 17 человек. Акции организуют Демократическая партия, Народная партия, партия «Вместе», Партия свободы и правды и Движение свободных граждан. Демонстранты среди прочего призывают Вучича уйти в отставку, уволить главу МВД Братислава Гашича и министра просвещения Бранко Ружича, ослабить контроль над СМИ и запретить передачи, которые подстрекают насилие и агрессию.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Вучич относится к требованиям оппозиции, президент заявил, что два из них уже выполнены: отставка Ружича и снятие с эфира одного из реалити-шоу, передает RTS. Однако Вучич подчеркнул, что не допустит отставки Гашича или формирования в Сербии переходного правительства, к чему также призывают протестующие: «Правительство будет сформировано по результатам выборов. Переходного правительства не будет, пока я президент».

В середине мая, говоря о протестных акциях, Вучич заявил о попытках «цветных революций», о чем страну предупредили «сестринские службы с востока»

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Вучич Сербия угрозы протесты
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