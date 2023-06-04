Вучич пожаловался на 200 угроз убийством в день

Александр Вучич, комментируя акции протеста оппозиции, на одну из которых принесли похожую на него куклу висельника, заявил, что как президент каждый день получает угрозы расправой и должен «мириться с такой грязью и мерзостями»

Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз убийством. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать пошедшую накануне акцию протеста оппозиции в Белграде, куда участники принесли «повешенную» куклу, похожую на Вучича.

«Моя работа заключается в том, чтобы мириться с такой грязью и мерзостями. Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. Я не знаю, преследуется ли это по закону. <...> Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством», — сказал он (цитата по Srbija Danas).

Протесты под лозунгом «Сербия против насилия» проходят в стране несколько недель. Причиной для них стали инциденты с массовой стрельбой в сербских школах, жертвами которых стали 17 человек. Акции организуют Демократическая партия, Народная партия, партия «Вместе», Партия свободы и правды и Движение свободных граждан. Демонстранты среди прочего призывают Вучича уйти в отставку, уволить главу МВД Братислава Гашича и министра просвещения Бранко Ружича, ослабить контроль над СМИ и запретить передачи, которые подстрекают насилие и агрессию.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Вучич относится к требованиям оппозиции, президент заявил, что два из них уже выполнены: отставка Ружича и снятие с эфира одного из реалити-шоу, передает RTS. Однако Вучич подчеркнул, что не допустит отставки Гашича или формирования в Сербии переходного правительства, к чему также призывают протестующие: «Правительство будет сформировано по результатам выборов. Переходного правительства не будет, пока я президент».

В середине мая, говоря о протестных акциях, Вучич заявил о попытках «цветных революций», о чем страну предупредили «сестринские службы с востока»