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Политика ,  
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Совфед опроверг сообщения о пострадавшем в ДТП на Новом Арбате сенаторе

Мохмад Ахмадов
Мохмад Ахмадов (Фото: Совет Федерации РФ)

Сенатор Мохмад Ахмадов, который, согласно сообщениям СМИ, пострадал в ДТП в Москве на Новом Арбате, «жив-здоров», не попадал в аварию, сообщила «РИА Новости» глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко со ссылкой на помощницу Ахмадова.

«Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке. <...> Чего вы мудрите, он жив-здоров. <...> Никуда он не попадал», — уверяет глава комитета.

РБК направил запрос в отдел взаимодействия Совфеда со СМИ.

Полиция завела дело после ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров
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Эвклид Зафиров

Сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов является заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. О том, что Ахмадов пострадал в ДТП на Новом Арбате, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, а также Telegram-канал SHOT и газета «Вечерняя Москва». Собеседник агентства утверждал, что сенатор мог получить закрытую черепно-мозговую травму и повредить руку, такие же данные приводила «Вечерняя Москва».

ДТП, о котором идет речь, по информации газеты, произошло около дома 36 на Новом Арбате. На улице столкнулись четыре легковые машины: BMW, Mercedes, Hyundai и такси Skoda.

В декабре прошлого года в аварии на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе Московской области погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. «Пятый канал» и телеканал РЕН ТВ сообщили, что он ехал в Toyota Camry, которая столкнулась с фурой Renault. Источник ТАСС уточнил, что грузовик выехал на встречную полосу. Также погиб пассажир, который ехал в той же машине, передал Telegram-канал Mash. По факту происшествия полиция Подмосковья возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). По этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

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