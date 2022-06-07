Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта

С 2013 года он носил звание генерал-майора, а пресс-службу ведомства возглавил за два года до этого. Конашенков с конца февраля выступает с ежедневными докладами о ходе операции на Украине

Игорь Конашенков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта, пишет ТАСС со ссылкой на указ. В Кремле агентству подтвердили факт наличия документа, но подробности не сообщили.

Конашенкову 56 лет. Он родился в Кишиневе, учился в Житомирском высшем военном училище радиоэлектроники ПВО, Военной академии ПВО, в 2006 году окончил Высшие курсы Военной академии Генштаба ВС России. Служил в управлении главного командования ПВО.

В 1998 году он стал заместителем начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы Минобороны, в 2003-м занял должность начальника пресс-службы и помощника командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С 2009 года — замглавы управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

В 2011 году Конашенков возглавил управление пресс-службы и информации ведомства, с 2017 года он руководит департаментом информации и массовых коммуникаций. В 2013-м Путин присвоил ему звание генерал-майора.

Конашенков с 2015 года освещал военную операцию в Сирии, а с начала операции на Украине проводит ежедневные брифинги о ходе боевых действий.

После начала спецоперации Великобритания, ЕС и Новая Зеландия ввели против Конашенкова санкции.