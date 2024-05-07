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Политика ,  
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Президент Абхазии уволил с поста министра экс-куратора Украины в Кремле

Президент Абхазии Бжания уволил министра иностранных дел Ардзинбу
Ардзинба работал в департаменте администрации президента России в 2013–2018 годах. В 2021 году он стал главой МИД республики. Его пост займет заместитель министра Ираклий Тужба
Инал Ардзинба
Инал Ардзинба (Фото: mfaapsny.org)

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности, следует из указа президента республики Аслана Бжании.

«Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия Вахтанговича», — написано в документе.

Ардзинба родился в июле 1990 года в городе Сухум. В 2012 году окончил факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ. В том же году стал руководителем исследовательской группы «Молодежная стратегия — 2020», президентом Ассоциации мировой экономики НИУ ВШЭ и соучредителем молодежного саммита БРИКС.

В 2013–2018 годах Ардзинба работал в администрации президента России на посту консультанта, главного советника, начальника департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией, где возглавлял департамент, курирующий Украину.

В ноябре 2021 года Ардзинба был назначен на пост главы МИД Абхазии. До него обязанности руководителя внешнеполитического ведомства исполнял Даур Кове. В 2023 году президент республики присвоил Ардзинба дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Аслан Бжания

На посту Ардзинбу сменит Тужба. Он родился в октябре 1978 года в Сухуме. В 2002 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. С 2004 года работает в МИД Абхазии на разных должностях — на посту главы информационно-аналитического отдела, отдела России и стран СНГ, политического отдела, а также помощника министра. В 2018 году был назначен заместителем главы МИД республики, а в 2023 году ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Теги
Георгий Смирнов
Абхазия МИД Инал Ардзинба Аслан Бжания

Инвеst weekend РБК

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