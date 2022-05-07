Во Франции прошла инаугурация Макрона

Избранный на второй срок президент пообещал построить «более сильную Францию» и выразил уверенность, что страна покажет себя с лучшей стороны в «трудные времена». На церемонии присутствовали его предшественники Саркози и Олланд

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / AP)

В Елисейском дворце прошла инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона. Он официально вступил в должность главы государства на следующие пять лет.

Церемония началась в 11:00 по местному времени (12:00 мск), сообщает France24. Всего на ней присутствовали около 450 гостей, включая бывших глав государства Франсуа Олланда и Николя Саркози. По традиции был произведен 21 пушечный выстрел возле Дома инвалидов.

Макрон пообещал во время второго президентского срока построить «более сильную Францию» и «планету, более пригодную для обитания», передает RFI. Он опубликовал в Twitter видеофрагменты своего выступления и написал, что «Франция показывает себя с лучшей стороны в трудные времена».

Выборы президента Франции в этом году прошли в два тура. В них участвовали 12 кандидатов. Во второй тур, как и во время выборов 2017 года, прошли Эмманюэль Макрон и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. В результате Макрон набрал 58,54% голосов и стал первым французским президентом с 2002 года, одержавшим победу во второй раз (последний раз это удавалось Жаку Шираку).

После переизбрания Макрон пообещал французам быть «президентом для всех» и работать для достижения «более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами».