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Кофту Зеленского продали на аукционе за $110 тыс.

Кофту Зеленского продали на аукционе Christie’s в Лондоне за 90,000 фунтов
В Лондоне продали кофту президента Украины на аукционе за 90 тыс. фунтов, он появлялся в ней после начала российской военной операции. В обращении к участникам торгов президент Украины поблагодарил «храброго Бориса»
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Кофту украинского президента Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском аукционе Christie’s за 90 тыс. фунтов (около $110 тыс.) сообщает The Telegraph.

Торги были посвящены сбору средств для гуманитарной помощи, финальная цена лота оказалась почти в два раза выше первоначальной суммы, пишет издание. Зеленский выступил перед собравшимися на аукционе, выразив благодарность Великобритании и поблагодарив «храброго Бориса» за поездку в Киев в начале апреля.

На аукционе Christie’s также разыграли другие лоты, в частности, кувшин с петушками, который подарили Джонсону во время его прогулки по украинской столице с Зеленским, а также экскурсию по городу вместе с киевским мэром Виталием Кличко.

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Фото:Daniel Leal / Getty Images

На аукционе выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, его слова приводит пресс-служба правительства королевства. Он призвал принять участие в торгах, указав, что желает увидеть более высокие ставки на кофту президента Украины и экскурсию по Киеву. Джонсон добавил, что для него уже провели экскурсию по украинской столице, назвав ее «прекрасным городом», и добавив, что «оно того стоит, копайте поглубже».

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Фото:Bobby Yip / Reuters

Российская военная спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением к демилитаризации и «денацификации» соседней страны, утверждая, что жители Донбасса подвергались «геноциду» и издевательствам.

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После этого Украина разорвала с Россией дипломатические отношение, ввела военное положение и объявила мобилизацию. Зеленский после этого появлялся на публике преимущественно в одежде цвета хаки.

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