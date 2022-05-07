Кофту Зеленского продали на аукционе за $110 тыс.
Кофту украинского президента Владимира Зеленского цвета хаки продали на лондонском аукционе Christie’s за 90 тыс. фунтов (около $110 тыс.) сообщает The Telegraph.
Торги были посвящены сбору средств для гуманитарной помощи, финальная цена лота оказалась почти в два раза выше первоначальной суммы, пишет издание. Зеленский выступил перед собравшимися на аукционе, выразив благодарность Великобритании и поблагодарив «храброго Бориса» за поездку в Киев в начале апреля.
На аукционе Christie’s также разыграли другие лоты, в частности, кувшин с петушками, который подарили Джонсону во время его прогулки по украинской столице с Зеленским, а также экскурсию по городу вместе с киевским мэром Виталием Кличко.
На аукционе выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, его слова приводит пресс-служба правительства королевства. Он призвал принять участие в торгах, указав, что желает увидеть более высокие ставки на кофту президента Украины и экскурсию по Киеву. Джонсон добавил, что для него уже провели экскурсию по украинской столице, назвав ее «прекрасным городом», и добавив, что «оно того стоит, копайте поглубже».
Российская военная спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением к демилитаризации и «денацификации» соседней страны, утверждая, что жители Донбасса подвергались «геноциду» и издевательствам.
После этого Украина разорвала с Россией дипломатические отношение, ввела военное положение и объявила мобилизацию. Зеленский после этого появлялся на публике преимущественно в одежде цвета хаки.