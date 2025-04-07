Трамп объяснил пошлины фразой «иногда приходится принимать лекарства»

Трамп видит в своих пошлинах способ оздоровить экономику США, несмотря на падение фондового рынка. Президент США отказался заключить сделку с ЕС, пока Европа не начнет «платить нам много денег ежегодно».

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Новые пошлины являются лекарством для американской экономики, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту Air Force One. Его слова передает пресс-пул Белого дома.

Президент назвал глупым вопрос, каким он видит предел падения фондовых рынков на новостях о пошлинах: «Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».

Трамп рассказал о беседах с представителями стран Европы, Азии и других частей света, которые «жаждут заключить сделку». С его слов, он общался с крупнейшими технологическими бизнесменами, которые заверили его в своей поддержке, он их имена Трамп назвать отказался. На вопрос о возможном обнулении пошлин с Евросоюзом, президент сказал, что европейские страны «нажили на нас состояние», и сделки с ними не будет, пока не станут «платить нам много денег ежегодно».

Республиканец подтвердил информацию, что Китай отказался от соглашения по продаже TikTok из-за пошлин. «Если бы я немного снизил пошлины, они одобрили бы эту сделку через 15 минут, что показывает вам силу пошлин, не так ли?», — задал вопрос президент США.

Трамп объявил о введении пошлин 2 апреля, эту дату он назвал «Днем Освобождения», а указ — декларацией экономической независимости. Самые высокие тарифы вводятся на импорт в США из Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Мадагаскара (47%). Для Евросоюза пошлины составили 20%, Китая — 34%, Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран, России в нем нет. Пошлины для большинства стран посчитаны по простому принципу: половина от торгового дефицита США со страной X, поделенного на общий импорт США из этой страны.

После объявления Трампа о пошлинах индексы фондовых рынков перешли в падение: к концу недели S&P500 упал на 9,1%. Акции не падали так сильно и так быстро с первых дней пандемии коронавируса. Только за 3 апреля общая капитализация фондового рынка США сократилась на $2,5 трлн. Среди наиболее пострадавших на американском рынке — акции технологических компаний: Apple, Nvidia, Tesla.