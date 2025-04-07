Американский миллиардер предрек экономическую ядерную зиму из-за пошлин

Один из богатейших людей мира, поддержавший Трампа на выборах, написал: «Это не то, за что мы голосовали». Он предупредил, что США лишаются репутации и доверия, и призвал отложить ввод пошлин на три месяца

Билл Экман (Фото: Bryan Bedder / Getty Images)

США своими новыми пошлинами начнут экономическую ядерную войну со всеми странами мира, инвестиции в бизнес прекратятся, потребители урежут расходы, а американской репутации в глазах всего мира будет нанесен ущерб, на восстановление которого потребуются годы или десятилетия. Об этом заявил в X миллиардер Билл Экман.

Бизнесмен предупредил, что с проблемами столкнутся не только крупные компании, ведь средний и малый бизнес получит гораздо больше проблем, поскольку практически никто не может пережить возросшие в одночасье издержки.

«Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали», — написал Экман.

Инвестор согласился с доводами президента США Дональда Трампа, что другие страны пользовались преимуществами США и получали экономическую выгоду, но призвал объявить 7 апреля о заморозке решения по пошлинам (должны вступить в силу в среду, 9 апреля), «провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные пошлинные соглашения, привлечь в нашу страну новые инвестиции на триллионы долларов».

«В ином случае, мы движемся к экономической ядерной зиме, которую сами и создали, и нам следует затаиться. Пусть возобладает хладнокровие», — пожелал Экман.

Состояние Экмана оценивается в $8,9 млрд, подсчитал Forbes. Бизнесмен занимает 310-ю строку в рейтинге богатейших людей мира. Он в 2004 году основал и возглавляет хэдж-фонд Pershing Square Capital Management, общий объем активов организации — $15 млрд. Экман десятилетиями поддерживал демократов, а в 2021 году даже требовал от Трампа уйти в отставку, но за несколько месяцев до выборов 2024 года выразил республиканцу свою поддержку. Осенью он поделился желанием, чтобы Демократическая партия распалась.

Трамп объявил о «взаимных пошлинах» 2 апреля. Они коснулись множества стран. Максимальные — в размере 50% — затронули Лесото и заморскую территорию Франции Сен-Пьер и Микелон. Высокие пошлины установлены и для таких стран, как Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и др. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС — 20%. Базовая ставка для стран, которые не отдельно не выделены, составляет 10%.

России пошлины не коснулись. В Белом доме это связали переговорами о завершении российско-украинского конфликта.