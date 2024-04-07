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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту

Сырский начал проверку из-за повестки журналисту после расследования об СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Журналист Евгений Шульгат выпустил расследование о квартире, которую купила жена главы киберразведки СБУ. Ему пытались вручить повестку. Шульгат считает, что его хотели «наказать». Генштаб ВСУ и Минобороны начали проверку
Евгений Шульгат
Евгений Шульгат (Фото: Yevhenii Shulhat / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский инициировал служебную проверку из-за попытки вручить повестку журналисту издания «Слідство.Інфо» Евгению Шульгату. Об этом главком сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

В начале апреля проект опубликовал расследование Шульгата, посвященное руководителю департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илье Витюку. В материале говорилось, что жена Витюка Юлия в 2023 году приобрела квартиру премиум-класса в одном из ЖК Киева; в декларации было указано, что за жилье заплатили 12,8 млн грн (около $310 тыс.), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

После выхода материала «Слідство.Інфо» сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались вручить Шульгату повестку в киевском супермаркете. Когда он начал снимать военнослужащих на видео, они ушли. Журналисты считают, что военные действовали по указанию сотрудников СБУ, которые хотели «наказать» расследователя.

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Фото:Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

СБУ начала проверку. Ведомство отметило, что не имеет полномочий давать официальные указания или поручения «об общении работников ТЦК с журналистами», передавало издание Liga.net. Комментируя расследование в отношении Витюка, СБУ заявила, что супруга чиновника занимается бизнесом и «[ее] доходы и накопления позволили приобрести соответствующий объект недвижимости».

Сам глава департамента заявил изданию «Телеграф», что указанная стоимость квартиры в декларации — рыночная, «есть соответствующая оценка». Витюк пообещал, что в ближайшее время предоставит необходимые доказательства и документы.

В Минобороны Украины пообещали разобраться в ситуации с повесткой Шульгату, подчеркнув, что считают недопустимым давление на работников СМИ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Сырский ВСУ повестка СБУ журналист
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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