Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту

Журналист Евгений Шульгат выпустил расследование о квартире, которую купила жена главы киберразведки СБУ. Ему пытались вручить повестку. Шульгат считает, что его хотели «наказать». Генштаб ВСУ и Минобороны начали проверку

Евгений Шульгат (Фото: Yevhenii Shulhat / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский инициировал служебную проверку из-за попытки вручить повестку журналисту издания «Слідство.Інфо» Евгению Шульгату. Об этом главком сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

В начале апреля проект опубликовал расследование Шульгата, посвященное руководителю департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илье Витюку. В материале говорилось, что жена Витюка Юлия в 2023 году приобрела квартиру премиум-класса в одном из ЖК Киева; в декларации было указано, что за жилье заплатили 12,8 млн грн (около $310 тыс.), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

После выхода материала «Слідство.Інфо» сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались вручить Шульгату повестку в киевском супермаркете. Когда он начал снимать военнослужащих на видео, они ушли. Журналисты считают, что военные действовали по указанию сотрудников СБУ, которые хотели «наказать» расследователя.

СБУ начала проверку. Ведомство отметило, что не имеет полномочий давать официальные указания или поручения «об общении работников ТЦК с журналистами», передавало издание Liga.net. Комментируя расследование в отношении Витюка, СБУ заявила, что супруга чиновника занимается бизнесом и «[ее] доходы и накопления позволили приобрести соответствующий объект недвижимости».

Сам глава департамента заявил изданию «Телеграф», что указанная стоимость квартиры в декларации — рыночная, «есть соответствующая оценка». Витюк пообещал, что в ближайшее время предоставит необходимые доказательства и документы.

В Минобороны Украины пообещали разобраться в ситуации с повесткой Шульгату, подчеркнув, что считают недопустимым давление на работников СМИ.